Dolar
32.89
Euro
35.83
Altın
2,381.48
ETH/USDT
3,142.20
BTC/USDT
58,302.00
BIST 100
10,917.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi’nde "TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı"nda konuşuyor Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında 14 soykırım kurbanının cenazelerinin defnedileceği anma programı düzenleniyor Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
logo
Gündem

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanan sürücüler geçiş belgelerini tır parkında beklerken alabilecek

Gürcistan sınırında bulunan Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanan sürücüler, geçiş belgelerini tır parkında mola verirken alabilecek.

Günay Nuh  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanan sürücüler geçiş belgelerini tır parkında beklerken alabilecek

Ardahan

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, gazetecilere, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda verilen geçiş belgesi işlemlerinin, tır parkına taşındığını söyledi.

Geçen yıl aralık ayında hizmete alınan tır parkındaki hizmetlerin daha kolay ve hızlı yapılması için çalışma yaptıklarını anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında giriş veya çıkış yaparken kullanılan bizim de dozvola dediğimiz geçiş işlemi hizmetini artık parkta veriyoruz. Daha önceleri bu işlem kapı içinde yapılıyordu ancak sürücü tır parkına giriş yaptığında bu işlemi de parkta yapsın istedik. Yani sürücünün parktan çıktıktan sonra bir daha başka bir işlemle uğraşmaması için bu hizmeti sunuyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Gökçeada açıklarında avlanan balıkçının teknesine Yunan unsurlarınca hasar verildi
Son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki barbarlığın sorumluları Srebrenitsa'daki gibi uluslararası hukuk önünde hesap verecek

Benzer haberler

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanan sürücüler geçiş belgelerini tır parkında beklerken alabilecek

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanan sürücüler geçiş belgelerini tır parkında beklerken alabilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet