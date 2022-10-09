Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.15
ETH/USDT
1,325.30
BTC/USDT
19,502.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kadıköy’de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya

TİKA'dan Cezayir'de müzik grubuna enstrüman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de bir müzik grubuna enstrüman desteğinde bulundu.

Esat Fırat   | 09.10.2022
TİKA'dan Cezayir'de müzik grubuna enstrüman desteği Fotoğraf: Esat Fırat/AA

Laghouat

Başkent Cezayir'in güneyindeki El-Agvat kentinde bulunan El-Agvat Kültür ve Sanat Odası'na bağlı Barut Müzik Grubu'nun tüm enstrüman ihtiyaçları TİKA tarafından karşılandı.

El-Agvat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen teslim törenine Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan da katıldı.

Barut Müzik Grubu'nun teslim töreni sonrası özgün bir şekilde İstiklal Marşı'nı çalması büyük beğeni topladı.

Büyükelçi Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çeşitli faaliyetlere katılmak üzere El-Agvat kentine geldik. Burada Mevlid Kandili etkinliklerine iştirak ettik, valilik ve İslami Araştırmalar Enstitüsü'ne ziyaretler gerçekleştirdik. Şimdi de TİKA'nın enstrüman desteği sağladığı Barut Müzik Grubu'na konuk olduk." dedi.

El-Agvat'ın özellikle Endülüs müziğinin önemsendiği bir bölge olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Enstrüman desteğinde bulunmakla, hem Türkiye-Cezayir ilişkilerini güçlendirme hem de Türk müziğini tanıtmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Göktaş, grubun Türk müziğinden de bazı eserler çaldığına işaret ederek "Bu tür desteklerde bulunmaya devam edeceğiz. İnşallah Türk ve Osmanlı musikisinden eserlerin de Cezayir'de çalınmasına vesile olur." diye konuştu.

Büyükelçi Göktaş ayrıca "Bize bir sürpriz de yaptılar. İstiklal Marşı'nı da çaldılar. O kadar çok duygulandık ki çünkü tamamen kendilerine özgü bir şekilde çaldılar. Bizler de kendilerini 29 Ekim resepsiyonumuzda İstiklal Marşı'nı çalmak üzere konuk edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Barut Müzik Grubu Başkanı sanatçı Cemal el-Ömeri, yaptığı açıklamada, "TİKA ve Türk Büyükelçiliği ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği bizim için çok önemli. Sayın Büyükelçi'nin teşrif etmesiyle çok memnun olduk." dedi.

Ömeri, TİKA tarafından sağlanan enstrümanların çok kaliteli olduğuna vurgu yaparak, "Keman, ud, saz, kanun ve diğer enstrümanlar çok kaliteli, hepsi Türk yapımı. Çok ihtiyacımız vardı gerçekten. Tabii piyasada çeşitli enstrümanlar var ama bu kalitedekini bulamazsınız. Dolayısıyla TİKA'ya çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadıköy'de bir binada patlamanın ardından yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa tutuşmuş vaziyette, 'Acaba bu kış nasıl geçecek?' Elhamdülillah, hazırlıklarımızı yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz gençler hedeflerinize kararlılıkla yürüyecek azme, iradeye, güce, kabiliyete sahipsiniz
Artvin'de sağanak etkili oldu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerine AFAD kumanya dağıttı

Benzer haberler

TİKA'dan Cezayir'de müzik grubuna enstrüman desteği

TİKA'dan Cezayir'de müzik grubuna enstrüman desteği

TİKA, Balkanlar'da Osmanlı mirası tarihi cami ve eserleri ayağa kaldırdı

TİKA'dan Afganistan'da okula yapı desteği

TİKA'dan Lübnan'da Türkmenlerin de bulunduğu 4 köye güneş enerjisi sistemi

TİKA'dan Lübnan'da Türkmenlerin de bulunduğu 4 köye güneş enerjisi sistemi

TİKA’dan Cezayir’de engelli rehabilitasyon merkezine destek

TİKA’dan Cezayir’de engelli rehabilitasyon merkezine destek
Filistin lideri Abbas: Fetih hareketi uzlaşı çabalarına cevap verme kararı aldı

Filistin lideri Abbas: Fetih hareketi uzlaşı çabalarına cevap verme kararı aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet