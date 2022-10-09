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Dünya

İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni: Daha cesur bir Avrupa'ya ihtiyaç var

İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden birinci çıkan ve başbakan olması muhtemel aşırı sağcı lider Giorgia Meloni, büyük zorluklar karşısında daha cesur bir Avrupa'ya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Barış Seçkin   | 09.10.2022
İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni: Daha cesur bir Avrupa'ya ihtiyaç var

Roma

İspanya'daki aşırı sağcı Vox Partisinin etkinliğine video mesaj gönderen aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) Partisi lideri Meloni, "Roma'dan ayrılmamaya karar verdim. Seçim zaferi bize büyük coşku verdi ama aynı zamanda büyük sorumluluk da yükledi. Birkaç güne bir hükümet kurma imkanına sahibiz." dedi.

Meloni, İtalyanların karşılaştığı zorluklara yanıt verme hususunda kaybedecek zamanları olmadığını dile getirdi.

Giorgia Meloni, enerji krizinin özellikle de yüksek meblağlı faturaların, aileler ve işletmeler için sürdürülemez bir hal aldığını belirterek, "Bu, hemen sona ermesi gereken bir şey." diye konuştu.

Avrupa'dan dayanışma beklediklerini ve bunu görmeyi umduklarını dile getiren Meloni, "Büyük zorluklar karşısında daha cesur ve yerel sorunlarımızı ele almada ulusal politikaların iyi işlediği daha alçakgönüllü bir Avrupa'ya ihtiyacımız var." yorumunu yaptı.

Konuşmasında Ukrayna-Rusya savaşındaki duruma değinen Meloni, "Rus saldırganlığının ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Rusya'ya yeni bölgeleri ilhak etmeye yönelik kabul edilemez girişiminden sonra Ukrayna'daki durum ciddi." ifadesini kullandı.

Meloni, "Biz canavar değiliz, insanlar bunu anlıyor. Yaşasın vatanseverlerin Avrupası." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

İtalya'da 25 Eylül'de yapılan seçimlerden zaferle çıkan Meloni ve partisi FdI'nin, sağ ittifak içinde beraber hareket ettiği Lig Partisi ve Forza Italia ile sağ koalisyon hükümetini oluşturması bekleniyor.

Seçimlerin ardından bu hafta içinde parlamentoda yeni üyelerle ilk oturumlar yapılacak. Parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisinde 13 Ekim'de yapılacak ilk oturumlarda parlamentonun her iki kanadı için başkanlık seçimleri gerçekleştirilecek.

Parlamento başkanlarının belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın hükümet kurma çalışmalarını resmen başlatması bekleniyor.

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