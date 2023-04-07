Tunceli'de karların erimesiyle tabiat canlandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, karların erimesiyle doğa yeşillenmeye başladı.
Tunceli
Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı ilçede karlar eridi.
Havaların iyice ısınmasıyla ilçedeki tarlalarda düğün, sümbül, nergis, iris, kardelen ve çiğdem çiçekleri açtı.
Bölgede eriyen kar sularının etkisiyle birçok noktada oluşan sulak alanlar da bazı canlı türlerine ev sahipliği yapıyor.
İlçeye bağlı Çakmaklı köyü yakınında sıkça görülen su kaplumbağası, angut, leylek, beyaz balıkçıl, turna, mavi baştankara ve yabani ördekler, su birikintilerinde yiyecek ararken görüntülendi.
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