Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 57 mahallede yapılıyor
Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 57 mahallede sürüyor.
Hatay
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın iki ilçesindeki 57 mahallede, hasarlı binaların yıkımı ve enkazın kaldırılmasına devam ediliyor.
Buralardan çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürülüyor.
Bazı depremzedeler de enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekliyor.
Yıkım ve yükleme sırasında toz olmaması için itfaiye ekipleri enkazı ve molozları ıslatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.