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TTK, Amasra Taşkömürü İşletmesi'ndeki nakliye ihalesini iptal etti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'ndeki nakliye ihalesini iptal etti.

Sibel Morrow   | 21.10.2022
TTK, Amasra Taşkömürü İşletmesi'ndeki nakliye ihalesini iptal etti

Ankara

TTK'nin ihale iptaline ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ocaklarından çıkan ocak taşlarının ve lavvar atığı şistlerin kamyonlara yüklenerek taş döküm sahasına nakli, boşaltılması ve yayılması ile stok sahasında bulunan paketlenmemiş satılabilir kömürlerin müessese içinde nakli ve kamyonlara yüklenmesi ihalesi iptal edildi.

Şartname bedeli 400 bin lira olan ihale, 24 Ekim'de Zonguldak'ta Genel Müdürlüğün Satınalma Dairesi Başkanlığı'nda yapılacaktı.

14 Ekim'de Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'ndeki maden ocağında yaşanan patlama sonucu 41 işçi hayatını kaybetmiş ve madende faaliyetler durdurulmuştu.

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