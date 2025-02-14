"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" için başvurular başladı
TRT'nin bu yıl 11'incisini düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması için başvurular başladı.
İstanbul
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yarışma için başvuruların başladığını duyurdu.
Odak noktasına gençleri alan yarışmayla geleceğin medyasını şekillendirecek bireylerin yenilikçi, kaliteli ve farklı içerik üretmeye teşvik edilmesi, özgün düşüncelerin ödüllendirilmesi ve gençlerin nitelikli ürünler ortaya çıkarma konusunda desteklenmesi amaçlanıyor.
Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada gençler, hazırladıkları eserlerle istedikleri kategorilerde yarışmaya katılabilecek.
Yarışmada "Radyo Yayıncılığı, Haber Yayıncılığı, Görsel Yayıncılık, Dijital Yayıncılık ve İletişim Kampanyası" alanlarında 12 farklı kategori bulunuyor.
İletişim Kampanyası kategorisinde bu yılın teması "Dijital Okuryazarlık"
Yarışmanın İletişim Kampanyası kategorisi 2025 yılı teması "Dijital Okuryazarlık" olarak belirlendi. Kategoride, dijital okuryazarlık konusunda farkındalık oluşturacak, bireylerin bilgiye erişimi, güvenli internet kullanımı, dezenformasyonla mücadele ve bilinçli medya tüketimi gibi konularda donanımlı hale gelmesini sağlayacak kampanyalar planlanması bekleniyor.
Yarışmanın son başvuru tarihi 18 Temmuz olarak belirlendi.
Medya sektörünün önemli isimlerinden oluşan seçici kurullar, yarışmada ödül alan eserleri belirleyecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek TRT Geleceğin İletişimcileri Haftası'nda heyecanlı maraton, etkinlikler ve ödül töreniyle son bulacak.
Yarışma kapsamında düzenlenecek etkinlikler, sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
Tüm kategoriler, başvuru koşulları ve detaylı bilgi "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" sitesinde ve yarışmanın sosyal medya hesaplarında ilgilisini bekliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.