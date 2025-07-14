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TİKA Başkanı Abdullah Eren, görevi Serkan Kayalar'dan devraldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) görevini Serkan Kayalar'dan devralan Abdullah Eren, TİKA'nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları sürdürerek üstüne koymanın gayretinde olacağını belirtti.

Can Efesoy  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
TİKA Başkanı Abdullah Eren, görevi Serkan Kayalar'dan devraldı

Ankara

Eren, TİKA'da düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, makamların geçici olduğuna ve bir bayrak değişimi yaşandığına işaret etti.

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Türkiye'deki devlet aklının, tarih ve kültür bilinci içerisinde hizmet verebilecek TİKA gibi kurumları kurduğuna dikkati çeken Eren, minnettarlığını dile getirdi.

Eren, Balkanlar ve Türk dünyasının her yerinde TİKA'nın eserlerine rastlandığını anlatarak, bu çalışmaları sürdüreceklerini ve geliştireceklerini ifade etti.

TİKA Başkanı Eren, Serkan Kayalar'a başkanlık sürecinde verdiği emekler için teşekkür etti.

Kayalar da yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek, bayrağı Abdullah Eren'e devretmekten memnun olduğunu söyledi.

Eren, törenin ardından TİKA personeliyle bir toplantı gerçekleştirerek yeni dönem çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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