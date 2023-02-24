YTB Başkanı Eren'den yurt dışındaki vatandaşlara "Evim Yuvan Olsun" çağrısı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, AFAD tarafından depremden etkilenen insanlara sıcak bir yuva sunmak amacıyla başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına, yurt dışındaki vatandaşların da katılması için çağrı yaptı.
Ankara
Eren, yayımladığı video mesajda, "Şu anda depremlerden etkilenen insanlarımızın en büyük ihtiyaç duyduğu şey, sıcak bir yuva." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin bu kapsamda "Evim Yuvan Olsun" kampanyasını başlattığını vurgulayan YTB Başkanı Eren, şunları kaydetti:
"Ben biliyorum ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’nin farklı yerlerinde kullanmadıkları ya da boş yerleri var. Bu kampanya sayesinde devletimizin gözetiminde evlerinizi depremden etkilenen insanlarımıza açabilirsiniz. Bu kampanyaya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hepsinin katılmasını arzu ediyor sizleri sevgiyle selamlıyorum.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.