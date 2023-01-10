YTB Başkanı Eren, Irak temasları kapsamında Kerkük'ü ziyaret etti
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Irak’taki programı kapsamında Kerkük’ü ziyaret etti.
Kerkük
Bağdat, Musul ve Erbil'deki temaslarının ardından Kerkük'e gelen Eren, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlık binasında ITC Başkanı Hasan Turan, Türkmen yetkililer, akademisyenler ve Türkiye'de eğitim görmüş çok sayıda kişiyle bir araya geldi.
Abdullah Eren, daha sonra Kerkük Valiliğini ziyaret ederek, Vali Rakan Said ile görüştü.
YTB Başkanı Eren, burada yaptığı açıklamada, Kerkük'ün tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.
Kentin sahip olduğu geniş ve zengin kültürün önemini vurgulayan Eren, Kerkük'teki kültürel çalışmalara katkıda bulunmak, Türkiye ve Irak ilişkilerini geliştirmek ve özellikle Kerkük'ün tanıtımına destek olmak istediklerini kaydetti.
Görüşmelerinde eğitim ve yüksek eğitim bursları yoluyla Kerkük'te yapılabilecek işbirliğini ele aldıklarını aktaran Eren, Vali Said ile Kerkük'ün kalkınmasına katkı sağlamanın yollarını görüştüklerini anlattı.
YTB Başkanı Abdullah Eren, Kerkük Valisi Said'i de en yakın zamanda Türkiye'ye beklediklerini ifade etti.
YTB burslarından çok sayıda Kerküklü öğrenci yararlandı
Eren'in ziyaretinin Kerkük için önemli olduğunu vurgulayan Vali Said de YTB'nin Irak ve özellikle Kerkük'e verdiği burslu eğitim fırsatı ve avantajından dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Kerkük yerel idaresi olarak eğitime ehemmiyet verdiklerini dile getiren Said, "Yıllar önce YTB'nin Irak'ta başlattığı çalışmadan çok sayıda Kerküklü öğrenci faydalandı" dedi.
Türkiye'deki eğitim seviyesinin yüksek olduğunu ifade eden Vali Said, Kerkük'te de bu çerçevedeki çalışmaların genişletilmesini istedi.
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan da YTB Başkanı Eren'in Irak ve özellikle Kerkük ziyaretinin önemli olduğunu söyledi.
Ülkeler ve toplumlar arası kültürün ehemmiyetine değinen Turan, yıllardır Iraklı öğrencilerin eğitim için Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.
Dolayısıyla Türkiye'de eğitim görmüş ve mezun sayısının Irak'ta çok olduğunu aktaran Turan, Türkiye'de okumuş çok sayıda eczacı, doktor ve çeşitli bölüm mezunlarının Irak ve Kerkük'e iyi hizmetler verdiğini anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.