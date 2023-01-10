Dolar
18.77
Euro
20.19
Altın
1,879.48
ETH/USDT
1,335.60
BTC/USDT
17,300.00
BIST 100
5,108.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

YTB Başkanı Eren, Irak temasları kapsamında Kerkük'ü ziyaret etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Irak’taki programı kapsamında Kerkük’ü ziyaret etti.

Ali Makram Ghareeb   | 10.01.2023
YTB Başkanı Eren, Irak temasları kapsamında Kerkük'ü ziyaret etti Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Bağdat, Musul ve Erbil'deki temaslarının ardından Kerkük'e gelen Eren, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlık binasında ITC Başkanı Hasan Turan, Türkmen yetkililer, akademisyenler ve Türkiye'de eğitim görmüş çok sayıda kişiyle bir araya geldi.

Abdullah Eren, daha sonra Kerkük Valiliğini ziyaret ederek, Vali Rakan Said ile görüştü.

YTB Başkanı Eren, burada yaptığı açıklamada, Kerkük'ün tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kentin sahip olduğu geniş ve zengin kültürün önemini vurgulayan Eren, Kerkük'teki kültürel çalışmalara katkıda bulunmak, Türkiye ve Irak ilişkilerini geliştirmek ve özellikle Kerkük'ün tanıtımına destek olmak istediklerini kaydetti.

Görüşmelerinde eğitim ve yüksek eğitim bursları yoluyla Kerkük'te yapılabilecek işbirliğini ele aldıklarını aktaran Eren, Vali Said ile Kerkük'ün kalkınmasına katkı sağlamanın yollarını görüştüklerini anlattı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Kerkük Valisi Said'i de en yakın zamanda Türkiye'ye beklediklerini ifade etti.

YTB burslarından çok sayıda Kerküklü öğrenci yararlandı

Eren'in ziyaretinin Kerkük için önemli olduğunu vurgulayan Vali Said de YTB'nin Irak ve özellikle Kerkük'e verdiği burslu eğitim fırsatı ve avantajından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kerkük yerel idaresi olarak eğitime ehemmiyet verdiklerini dile getiren Said, "Yıllar önce YTB'nin Irak'ta başlattığı çalışmadan çok sayıda Kerküklü öğrenci faydalandı" dedi.

Türkiye'deki eğitim seviyesinin yüksek olduğunu ifade eden Vali Said, Kerkük'te de bu çerçevedeki çalışmaların genişletilmesini istedi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan da YTB Başkanı Eren'in Irak ve özellikle Kerkük ziyaretinin önemli olduğunu söyledi.

Ülkeler ve toplumlar arası kültürün ehemmiyetine değinen Turan, yıllardır Iraklı öğrencilerin eğitim için Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.

Dolayısıyla Türkiye'de eğitim görmüş ve mezun sayısının Irak'ta çok olduğunu aktaran Turan, Türkiye'de okumuş çok sayıda eczacı, doktor ve çeşitli bölüm mezunlarının Irak ve Kerkük'e iyi hizmetler verdiğini anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliğinin geleceği parlak
Van Valisi Balcı, gazetecilerle bir araya geldi
Ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenlerin kanında yeniden inceleme yapılacak
2022 en sıcak 5. yıl oldu

Benzer haberler

YTB Başkanı Eren, Irak temasları kapsamında Kerkük'ü ziyaret etti

YTB Başkanı Eren, Irak temasları kapsamında Kerkük'ü ziyaret etti

YTB ve AA işbirliğinde düzenlenen Kırım Haber Ajansı eğitim programı başladı

Türkiye Bursları'na 2022'de 171 ülkeden yaklaşık 170 bin başvuru yapıldı

YTB, yenilenen sitesini ve Dijital Kültür Platformu'nu yayına açtı

YTB, yenilenen sitesini ve Dijital Kültür Platformu'nu yayına açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet