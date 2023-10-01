Dolar
27.41
Euro
28.99
Altın
1,848.82
ETH/USDT
1,674.20
BTC/USDT
27,080.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, TEKNOFEST

TEKNOFEST İzmir sona erdi

Cumhuriyet'in 100. yılında İzmir'de ilk kez düzenlenen, detaylı ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bugün yapılan etkinliklerle tamamlandı.

Tezcan Ekizler  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
TEKNOFEST İzmir sona erdi

Izmir

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğündeki organizasyon için hazırlıklar önceden yapıldı.

Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan festival, 5 gün boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Festivale 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Kurulan stantlarda yerli ve milli teknoloji gelişmelerini sağlayan kurum ve harcamaların sıra yanı özel sektöre ait birçok kurum ve üniversiteler, geliştirdikleri teknolojiler İzmirlilere tanıtım olanağı buldu.

Alanda sergilenen Gökbey Helikopteri, Bayraktar Akıncı, Kızılelma, TB3 gibi hava araçlarının önünde kullanıcının hatıra fotoğrafları çekildirdi.

Festival boyunca Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları envanterinde yer alan helikopter ve diğer hava araçlarıyla pilotlar gökyüzünde heyecan verici gösterilere imza atıldı.

Festivalde, dikey rüzgar tünelinden güneş gözlemine, uzayda çocuk parkı gibi pek çok aktivite yapıldı, bilim atölyeleri düzenlendi.

geleneksel ziyaretçiyi ağırlayan festival, özellikle hafta sonu yoğun ilgi gördü. Alana gelmek isteyenlerin uzun araç kuyrukları oluştu.

AA, ayaktayla TEKNOFEST'te yer aldı

Anadolu Ajansı (AA) 9. kez küresel iletişim ortağı olduğu organizasyona ilişkin anbean aktardı.

Festival alanında kurulan AA standında başlangıçta öğrenciler olmak üzere kayıtlı, muhabirliği deneyimlendi. Kameranın yüzünü geçerek, AA mikrofonuyla sunum yaptı.

Yarışmalar

Festival kapsamında "Turizm Teknolojileri ve Oyun" "Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" ve "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" konulu girişim yarışması düzenlendi. Dereceye giren projelere yaklaşık 10 milyon liralık destek veriliyor.

Ülke genelinde Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin düzenlenecekleri ile "Makeathon" ve "Fikir Maratonu" yarışmaları düzenlendi.

Festivalin devam eden töreni bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in 100. yılında 3. festivali

Türkiye'de milli teknoloji operasyonları konusunda kritik rol oynayan birçok sunuculuğuyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek açıklıklı, uzay ve teknoloji festivali olan organizasyonun ilki 2018'de İstanbul'da düzenlendi.

Festival 2019 ve 2021'de yine İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilmişti.

Bu yıl, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı boyunca üç büyük şehirde düzenlenmesi düzenlenen festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yozgat ve Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Samsun'da şiddetli yağış etkili oluyor
Adalet Bakanı Tunç'tan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama: Tüm detaylar araştırılıyor
Adana ve Osmaniye'de sağanak etkili oldu
THY'den yolcularına sefer iptalleri nedeniyle uçuşlarını kontrol etme uyarısı

Benzer haberler

TEKNOFEST İzmir sona erdi

TEKNOFEST İzmir sona erdi

"Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun" projesi 100 bin çocuğa ulaştı

TEKNOFEST İzmir'e katılan ABD'li astronot, gençlerin uzaya ilgisinden etkilendi

TEKNOFEST ödüllü "dış el iskeleti" projesinde yeni hedef "klinik deney"

TEKNOFEST ödüllü "dış el iskeleti" projesinde yeni hedef "klinik deney"
Türk Kurtları Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, TEKNOFEST İzmir'de teknolojiyle buluştu

Türk Kurtları Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, TEKNOFEST İzmir'de teknolojiyle buluştu
TEKNOFEST İzmir'de hava gösterileri son günde de ilgiyle izlendi

TEKNOFEST İzmir'de hava gösterileri son günde de ilgiyle izlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet