Emine Erdoğan'dan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının uluslararası boyutta, çevresel sürdürülebilirlik alanında rekor bir imzayla takdire şayan bir başarıya ulaştığını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Atıksız mutfak kategorisinde ilk sırada yer alan Türk mutfağında her yiyecek, bir başka ürüne dönüşebilir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 1, 2023
Dünyada geleneksel mutfaklara yönelik artan ilginin gıda israfını önlemede başlıca etken olduğuna inanıyorum.
Atıksız mutfağın püf noktalarını yaygınlaştırarak, insan… https://t.co/XfdJ14Mukh
Paylaşımında, dünyada geleneksel mutfaklara yönelik artan ilginin, gıda israfını önlemede başlıca etken olduğuna inandığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Atıksız mutfak kategorisinde ilk sırada yer alan Türk mutfağında her yiyecek, bir başka ürüne dönüşebilir. Atıksız mutfağın püf noktalarını yaygınlaştırarak, insan emeğine ve nimete olan hürmeti yeniden hatırlatalım. Bu farkındalıkla hayata geçirilen 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası uluslararası boyutta, çevresel sürdürülebilirlik alanında rekor bir imzayla takdire şayan bir başarıya ulaştı."
Emine Erdoğan, paylaşımında, kampanyaya destek veren herkese teşekkürlerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.