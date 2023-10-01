Dolar
27.41
Euro
28.99
Altın
1,848.82
ETH/USDT
1,683.00
BTC/USDT
27,154.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Süper Lig’in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu

Trabzon'da şiddetli yağış sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Mustafa Yaşar, Meltem Yılmaz Karakurum  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu Fotoğraf: Mustafa Yaşar/AA

Trabzon

Kentte öğlen saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Su birikintilerinin oluştuğu Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler trafikte ilerlemekle güçlük çekerken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için durak ve bina girişlerine sığındı.

Of, Sürmene, Araklı ve Akçaabat ilçelerinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine, aşırı yağmurdan iş yerlerini su bastığını söyledi.

Ekiplerin olay yerinde çalıştığını belirten Üstün, "Tüm makinelerimiz ve elemanlarımız sahada çalışıyor. Yağış azalmaya, sular da çekilmeye başladı. Tabii iş yerlerinde zararlar var." ifadesini kullandı.

Üstün, ilçede yağış nedeniyle ufak tefek heyelanların da yaşandığını belirterek iş makineleriyle söz konusu alanlarda da çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşları uyardı

Gök gürültülü sağanak yağışın hakim olduğu il genelinde yağışlar aralıklarla devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesaplarından bu akşam itibarıyla kentte kuvvetli yağış beklendiğinden sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Öte yandan Trabzon'un Düzköy ilçesine yaklaşık 12 kilometre mesafedeki 1900 rakımlı Haçka Yaylası ile 30 kilometre mesafedeki Beypınarı Yaylası'nda da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve dolu etkili oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı ziyaret etti
İzmir Buca'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı

Benzer haberler

Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu

Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu

Trabzon'da inşaat ustası kaynak suyu çıkan 15 yerde çeşme yaptı

Trabzon'da itfaiyeci kardeşler 17 yıldır birlikte çalışıyor

Trabzon'da itfaiyeci kardeşler 17 yıldır birlikte çalışıyor
Trabzon sağlık turizminde Gürcistan'dan talep görüyor

Trabzon sağlık turizminde Gürcistan'dan talep görüyor
Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 8 ayda yüzde 50 arttı

Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 8 ayda yüzde 50 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet