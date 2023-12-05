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Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Fırat Çakır  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine poyrazın 2 gün etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Rüzgarın zaman zaman şiddetini artırdığını aktaran Pehlivanoğlu, poyraz etkisini kaybedene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini belirtti.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte poyrazın perşembeye kadar etkili olması bekleniyor.

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