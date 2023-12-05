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Malatya Doğanşehir'de köy tipi afet evlerinin inşası sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapılan bazı köy tipi afet evleri teslime hazırlanıyor.

Volkan Kaşik  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Malatya Doğanşehir'de köy tipi afet evlerinin inşası sürüyor Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerden Malatya'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) kalıcı konut inşa çalışmaları kent genelinde sürüyor.

Doğanşehir ilçesinde kırsalda yaşayan hak sahipleri için 3 bin 587 köy tipi afet evi yapılacak. Bu evlerden 2 bin 427'sinin ihalesinin gerçekleştirildiği ilçede, 1160 evin de yapımı sürüyor.

Konutların önemli bölümünde kaba inşaatlar tamamlandı. Bu kapsamda Altıntop Mahallesi'ndeki 59 konutun yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AA muhabirine, konutlardan bazılarının bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Bitmeye yaklaşan konutlarda iç mekanlardaki çalışmaların devam ettiğini aktaran Zelyurt, "Mevsim şartları nedeniyle teslimler biraz sarktı ama evlerin bir kısmını inşallah aralık sonunda teslim etmiş olacağız. Evler 135 metrekare 3+1 olarak yapılıyor." dedi.

Zelyurt, ilçede depremlerden sonra çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgede yaklaşık 7 bin civarında köy tipi ev yapılması planlanıyor. İlk etapta yüzde 50'si yapılıyor. Geri kalanı ise uygun görülürse aynı yerlerinde yapılacak. Eğer uymaz ise geri kalanları için de toplu alanlar değerlendirilecek. Bizim ağır hasarlı binalarımız yıkıldığında Doğanşehir merkezde ve mahallelerde yüzde 70'lere varan yıkımlarla karşılaşıyoruz. İlçe merkezinde çarşı kalmadı. En çok hasar alan ilçeyiz. Burası 1250 rakımlı bir ilçe, kış şartları ağır geçiyor. Burada bu yıl kış daha erken başladı. Köy tipi evlerin yapılması ve yerlerin belirlenmesinde AFAD ile istişaremiz oluyor."

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Malatya Doğanşehir'de köy tipi afet evlerinin inşası sürüyor

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