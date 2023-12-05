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Fidanlar bozkırın topraklarına erozyonla mücadele için dikiliyor

Bozkır topraklarında erozyonla mücadelenin yanı sıra orman varlığının artırılması amacıyla Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünün fidan dikim çalışmaları sürüyor.

Serkan Güner  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Fidanlar bozkırın topraklarına erozyonla mücadele için dikiliyor Fotoğraf: Serkan Güner/AA

Kırşehir

Kırşehir genelinde son 20 yılda oluşturulan ağaçlandırma alanlarıyla kentin yüzde 3 olan orman varlığı yüzde 7'leri geçti.

Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, AA muhabirine, 2023 yılı programlarında bulunan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon sahalarında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Toprağın "tav" olduğu zamanlarda fidan dikim çalışmaları yaptıklarını anlatan Çimen, 2023 yılı için Kırşehir'in plakası 40'ın 10 bin katı 400 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Çimen, "Kırşehir genelinde bu yıl ağaçlandırma, erozyon kontrol ve rehabilitasyon sahalarında 200 bini aşkın fidan dikildi. Yıl sonu itibarıyla hedeflediğimiz 400 bine ulaşacağız. Öğrenciler, şehit ve gazi yakınları, muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla fidan diktik. Yöreye uygun sedir, karaçam, kuşburnu, ahlat, mahlep, alıç, gladiçya, mavi servi gibi türleri toprakla buluşturarak sezonu tamamlayacağız." diye konuşu.

Erozyon oluşumunun yaşandığı alanlarda ağaçlandırma yaptıklarını dile getiren Çimen, bu sayede toprağın korunduğunu, birçok bölgenin yeşile büründüğünü, hava kalitesinin arttığını ve doğal güzelliğin yanı sıra canlı popülasyonuna da destek sağlandığını vurguladı.

Badem ve palamutla erozyonla mücadele edilecek

Çimen, erozyon sahalarında badem ve palamut tohumları ektiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Kırşehir'de erozyona maruz olan sahalarda uygulama projeleri yapıyoruz. Bu proje kapsamında Boztepe ilçesi ve Özbağ beldesi sınırlarındaki dağlık alanda fidan dikimi yaparak toprağın aşınıp taşınmasını engellemiş olacağız. Bu saha 173 hektar büyüklüğünde bir bölge. Burada yıl sonu itibarıyla 80 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu fidanları diktikten sonra 3 yıl bu sahanın ot alma, çapa, dikenli tel kontrolü, yolların düzenlenmesi gibi bakım çalışmalarını yapıp projenin yüzde 100 başarılı olması adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Çimen, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü başta olmak üzere, halkın ağaçlandırma ve fidan dikim çalışmalarına ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

Kırşehir'in daha yeşil olması adına herkesin duyarlı davrandığını anlatan Çimen, "Yaptığımız çağrılara insanlarımız kulak veriyor. Önemli günleri fırsat bilerek vatandaşlarımıza bedelsiz fidan dağıtımı yapıyoruz. Yine Cacabey Meydanı gibi toplumun kabalık olduğu yerlerde fidan dağıtıyoruz. Ayrıca vatandaştan gelen özel fidan isteklerini de elimizden geldiğince geri çevirmemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Çimen, ağaçlandırma çalışmalarıyla bazı bölgelerde gezi, doğa yürüyüşü, bisiklet sürüşü gibi spor aktivitelerinin yapılabileceği alanlar oluştuğunu sözlerine ekledi.

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