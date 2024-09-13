Dolar
33.90
Euro
37.57
Altın
2,584.38
ETH/USDT
2,406.10
BTC/USDT
59,417.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Mesut Karaduman  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Edirne

Yetkililerden alınan bilgiye göre S.Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi devam ediyor.

Minik kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası minik kız beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hepimiz bir milletiz, ayrımız gayrımız yok
İzmir'de Gölcük Gölü'ndeki toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir'de otopsi işlemleri tamamlandı
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari ve Pençe Harekatları bölgesinde incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Düğünlerinde yağmura rağmen alandan ayrılmayan çift sosyal medyada ilgi odağı oldu

Tekirdağ'da bebeğin darbedilmesine ilişkin 5 zanlı tutuklandı

DSİ'nin Trakya'da ihalesi tamamlanan bazı projelerinde yapım işleri başlıyor

DSİ'nin Trakya'da ihalesi tamamlanan bazı projelerinde yapım işleri başlıyor
Tekvandoda iki Türkiye şampiyonluğu bulunan Beyzanur dünya şampiyonluğuna odaklandı

Tekvandoda iki Türkiye şampiyonluğu bulunan Beyzanur dünya şampiyonluğuna odaklandı
Yamaç paraşütü tutkunları Uçmakdere'de gökyüzüyle buluşuyor

Yamaç paraşütü tutkunları Uçmakdere'de gökyüzüyle buluşuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet