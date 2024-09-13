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Antalya Havalimanı'nda 8 ayda hizmet verilen yolcu sayısı 26,5 milyonu aştı

Antalya Havalimanı'nda ağustosta yaklaşık 6 milyon, 8 ayda ise 26 milyon 629 bin yolcuya hizmet verildi.

Hatice Özdemir Tosun  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Antalya Havalimanı'nda 8 ayda hizmet verilen yolcu sayısı 26,5 milyonu aştı

Antalya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, havalimanının geçen ayki hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre Antalya Havalimanı'nda geçen ay, iç hat yolcu trafiği 581 bin 182, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 305 bin 280 oldu. Ağustosta toplam 5 milyon 886 bin 462 yolcuya hizmet verildi.

Geçen ay Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 3 bin 934, dış hatlarda 28 bin 586 olmak üzere toplamda 32 bin 520'ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustosta toplamda 69 bin 254 ton oldu.

Yıl başından 31 Ağustos'a kadar ise Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 26 milyon 629 bin, uçak trafiği 159 bin 34, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 309 bin 497 ton olarak gerçekleşti.

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