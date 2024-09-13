Dolar
33.90
Euro
37.57
Altın
2,584.38
ETH/USDT
2,406.10
BTC/USDT
59,417.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle yaptığı telefon bağlantısında, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz. Bu umudu inşallah geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz." dedi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle telefonla bağlandı

İstanbul
13.09.2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle yaptığı telefon bağlantısında, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz. Bu umudu inşallah geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz." dedi.

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programı sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın da hazır bulunduğu programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, soru cevap kısmında gençlerin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon açtı.

Gençlere telefondan seslenen Erdoğan, kampın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

"Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu umudu inşallah geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Şu anda kimlerle ne gibi bir mücadeleye verdiğimizi, verdiğinizi sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla ben siz gençlerimizle iftihar ediyorum. Sizlerle, özellikle geleceğin Türkiye'sini çok çok muhteşem bir şekilde inşa edeceğimize ilişkin inancım her geçen gün daha da artıyor. Diyorum ki durmayacağız, gayret edeceğiz ve okuyacağız, okuduğumuzu yarınlara taşıyacağız. İnşallah geleceğin Türkiye'sinde bugün okuduklarınız, düşündüklerimiz inşallah yarının gençlerini de o şekilde inşa edecektir. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hepimiz bir milletiz, ayrımız gayrımız yok
İzmir'de Gölcük Gölü'ndeki toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir'de otopsi işlemleri tamamlandı
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari ve Pençe Harekatları bölgesinde incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz asırlar boyunca tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir devletiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de 3 millet bahçesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de 3 millet bahçesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi açılışını gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya barbarca müdahalesini lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya barbarca müdahalesini lanetliyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet