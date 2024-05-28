Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,355.62
ETH/USDT
3,822.10
BTC/USDT
67,700.00
BIST 100
10,677.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'nin başkenti Washington'da İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Gündem

TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

TCDD Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs-14 Haziran'da Sivas-Divriği, Sivas-Turhal arası gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Serhat Zafer  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

Sivas

TCDD'den yapılan açıklamada, 29 Mayıs-14 Haziran'da Sivas, Taşlıdere, Tecer, Kayapınar, Karasar, Eskiköy, Ayvaz, Karagöl, Köroğlu, Bozarmut, Kangal, Çetinkaya, Avşar, Güneş, Göçentaşı, Cürek, Demirdağ, Divriği (Sivas il sınırları), 3-14 Haziran'da ise Sivas, Yapı, Kalın, Yıldızeli, Subaşı, Çamlıbel, Çizözü, Topulyurdu, Yeşilyurt, Kunduz, Artova, Yenice, Ulusulu, Göçenli, Güzelbeyli, Yıldıztepe, Zile, Turhal'da (Sivas ve Tokat il sınırları) gar ve istasyonlar arasında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması nedeniyle tehlike oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sok’u kabul etti
Erzurum'da sahipsiz köpeklerin saldırısında merdivenden düşen kadının kolu ve burnu kırıldı
EFES-2024 Tatbikatı'nda özel kuvvetlerden "sızma harekatı"
TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
Tunceli'de arama kurtarma gönüllüleri AFAD'ın eğitimleriyle deneyim kazanıyor

Benzer haberler

TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

Futbolcuların pas kabiliyetini ölçen "tiki taka" adlı antrenman cihazı geliştirildi

Sivas'ta terk edilen köy "airsoft" oyununa ev sahipliği yapıyor

Sivas'ta selden etkilenen yollar temizleniyor

Sivas'ta selden etkilenen yollar temizleniyor
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Sivas'ta boynu plastik halkaya sıkışan kirpiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas'ta boynu plastik halkaya sıkışan kirpiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet