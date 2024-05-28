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Tunceli'de arama kurtarma gönüllüleri AFAD'ın eğitimleriyle deneyim kazanıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönüllülere enkazda arama kurtarma eğitimi verdi.

Sidar Can Eren  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Tunceli'de arama kurtarma gönüllüleri AFAD'ın eğitimleriyle deneyim kazanıyor Fotoğraf: AFAD

Tunceli

Deprem kuşağında yer alan kentte, olası afetlere ve acil durumlara hızlı müdahale için çeşitli çalışmalar hayata geçiriliyor.

Ovacık ilçesinde de Kaymakam İsmail Erdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün öncülüğünde, 20 kişiden oluşan "Ovacık Arama Kurtarma" ekibi oluşturuldu.

Gerekli işlemler sonrası AFAD personeli Özgür Aydoğdu'dan ders almaya başlayan gönüllüler, ilçede belirlenen alanlarda 6 gün süren eğitim programına katıldı.

Programda ilk olarak teorik bilgiler alan gönüllüler, daha sonra Pulur Mahallesi'nde yıkılması planlanan eski belediye lojmanlarında tatbikat gerçekleştirdi.

Senaryo gereği, deprem sonrası çöken bir binanın enkazına giren gönüllüler, hilti ve kazma yardımıyla duvarları delip yaralıları dışarı çıkardı.

Kentte AFAD koordinasyonunda bu yıl yürütülen çalışmalarla, 517 gönüllü vatandaş ile 1265 jandarma ve 353 emniyet personeli arama kurtarma eğitimlerinden faydalandı.

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