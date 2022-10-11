TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.
TBMM
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, şahsi Twitter hesabından, "Gelecek, gözlerinizin ışığında, yüreğinizin heyecanında... Hayallerinizin ufku sınırsız, kendinize güveniniz sonsuz olsun çocuklar. İki kız evlada sahip bir baba olarak, bütün çocuklar için daha güzel, daha mutlu bir gelecek gayemizle; #DünyaKızÇocuklarıGünü'nü kutluyorum." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.