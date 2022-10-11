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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Seval Ocak Adıyaman   | 11.10.2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

TBMM

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, şahsi Twitter hesabından, "Gelecek, gözlerinizin ışığında, yüreğinizin heyecanında... Hayallerinizin ufku sınırsız, kendinize güveniniz sonsuz olsun çocuklar. İki kız evlada sahip bir baba olarak, bütün çocuklar için daha güzel, daha mutlu bir gelecek gayemizle; #DünyaKızÇocuklarıGünü'nü kutluyorum." paylaşımında bulundu.

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