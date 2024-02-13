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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Radyo Günü'nü kutladı

Ali Kemal Akan  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Radyo Günü'nü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Radyo Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tüm radyo çalışanlarının ve dinleyicilerinin, 13 Şubat Dünya Radyo Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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