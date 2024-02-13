Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya'da hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.
Malatya
“Asrın felaketi”nin büyük yıkıma neden olduğu kentte, Tevfik Temelli Caddesi'ndeki 4 katlı ağır hasarlı bina kontrollü olarak yıkıldı.
İş makinesiyle yıkım yapan ekipler, bir taraftan da tankerden enkaza su sıkarak toz oluşmasını engellemeye çalıştı.
Öte yandan, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.