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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya'da hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

Yeter Erdine  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor Fotoğraf: Yeter Erdine/AA

Malatya

“Asrın felaketi”nin büyük yıkıma neden olduğu kentte, Tevfik Temelli Caddesi'ndeki 4 katlı ağır hasarlı bina kontrollü olarak yıkıldı.

İş makinesiyle yıkım yapan ekipler, bir taraftan da tankerden enkaza su sıkarak toz oluşmasını engellemeye çalıştı.

Öte yandan, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

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