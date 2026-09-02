Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1114'e çıktı

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketinde kaybolanları bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, sele ilişkin son durum paylaşıldı.

Açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1114'e çıktığı, kayıp olduğu bildirilen 4 bine yakın kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 20 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirildiği anlatılan açıklamada, çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 11 bin 993 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Hidroelektrik santrallerindeki yüzlerce kişiden haber alınamıyor

Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, selden etkilenen bölgelerdeki bazı hidroelektrik santrallerinin yer altındaki tesis ve tünellerinde mahsur kaldığı düşünülen çalışanlara henüz ulaşılamadı.

Nepal Bağımsız Enerji Üreticileri Birliğinin açıklamasında, toplam 947 kişiden haber alınamadığı, bu kişilerden kaçının yer altındaki tesis ve tünellerde mahsur kaldığının, kaçının ise sele kapıldığının henüz bilinmediği bildirildi.

Kayıp işçilerin aileleri ise arama kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini belirterek, hükümet ve proje işletmecilerine tepki gösterdi.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.