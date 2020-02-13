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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Radyo Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."

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