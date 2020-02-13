Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.
Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. pic.twitter.com/UAHzbJ5obQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Radyo Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.