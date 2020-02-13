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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cankut Taşdan   | 13.02.2020
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.20'de Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 201 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

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