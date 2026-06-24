TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de temaslarda bulundu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile KKTC'nin uluslararası alanda tanınırlığını ve görünürlüğünü artırmak için yürütülen diplomatik çabalar ele alındı, bölgesel ve küresel görüşmeler değerlendirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün uluslararası platformlarda tanınırlığının artırılabilmesi için üstün bir gayreti sürdürdüklerini belirterek, bu platformlardan birisinin de İslam İşbirliği Teşkilatı ve İSİPAB olduğunu belirtti.

KKTC'nin gözlemci üye olarak bu konferansta bulunmasının ve Öztürkler'in konuşma yapmasının fevkalade önemli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, KKTC'nin daha fazla uluslararası platformda tanınırlığını sağlamak için gayret göstereceklerini vurguladı.

Türkiye'nin her alanda KKTC’nin yanında durduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Her türlü bölgesel gerilimleri, bölgede oluşturulmaya çalışılan provokasyonları, Rum tarafının aşırı silahlandırılma çabalarını, oralarda bazı devletlerin üsler kurarak bölgedeki dengeyi bozma çabalarını çok dikkatle takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Bu vesileyle bir kere daha şunu da söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs'ın tamamının garantörüdür. Burada Türkiye'nin garantörlük vasfını kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğinin herkes tarafından bilinmesi gerekir. Kıbrıslı Türklerimiz, Türk kardeşlerimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kabul edilmeyecek hiçbir oldubittiye müsaade edilmeyeceğinin herkes tarafından çok net görülmesini, anlaşılmasını istiyoruz."

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise Kıbrıs Türk halkının özgürce yaşayabilmesi için anavatan Türkiye'nin her daim Kıbrıs Türk halkının yanında durduğunu hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının sesini ve haklı davasını uluslararası her platformda anlatabilmek adına anavatan Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir gayret ortaya koyduğunu ifade eden Öztürkler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs Türk halkına sanatta, kültürde, spor alanında uygulanan haksız izolasyonların bir an önce kaldırılması gerektiğini her noktada vurguladık ve vurgulamaya devam edeceğiz. Ama biz hem Türkiye Cumhuriyeti bayrağını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını hep yan yana özgür bir şekilde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı için adadaki Türk askerinin varlığı bir tartışma konusu değildir. Türk askeri vardır ve var olmaya devam edecektir. Aynı şekilde Anavatan Türkiye Cumhuriyetimizin garantörlüğü de hiçbir noktada tartışma konusu olmadı ve olmayacaktır."

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Esedov ile görüştü

Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı dolayısıyla bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile bir araya geldi.

Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine ulaşan ikili ilişkilerin, ekonomi, eğitim, kültür, enerji ve ulaştırma gibi her alanda daha da geliştirilmesi ile parlamentolar arası işbirliğinin artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde çok başarılı bir toplantı gerçekleştirildiğini, güzel tartışmaların yapıldığını ve görüşlerin paylaşıldığını belirterek, İSİPAB Konferansı'nın sonuçlarının faydalı olmasını temenni etti.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geldiği noktadan duydukları memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Karabağ'daki haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla elde edilen zaferden sonra çok daha gelişmiş bir Karabağ'ın ortaya çıkacağına emin olduklarını kaydetti.

Karabağ zaferiyle Kafkaslar'daki dengenin değiştiğini, Türk dünyasının öneminin bütün bölge ülkeleri ve dünya ülkeleri nezdinde arttığını vurgulayan Kurtulmuş, Ermenistan ile yürütülen müzakerelerde sonuna kadar gidilerek olumlu sonuçlar elde edilmesi arzusunu paylaştı.

Kurtulmuş, Orta Koridor'un önemine de dikkati çekerek, bu koridorun açık tutulması ve daha da güçlendirilmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirtti.

ABD ve İran arasında İsviçre'deki müzakerelerin bölgeye yeni bir pencere açacağını, Orta Doğu'daki dengeleri yakından etkileyeceğini ifade eden Kurtulmuş, barışın kalıcı olmasını temenni etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, çatışmaların müzakere masasında çözülebileceğine inandıklarını, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere müzakere ve diplomasi yoluyla tarafların istedikleri sonuçları elde edebileceklerini kaydetti.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İSİPAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü

Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde gerçekleşen baş başa görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik müttefikliğin Şuşa Beyannamesi doğrultusunda her alanda güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Kurtulmuş, Endonezya'dan devralınan İSİPAB Dönem Başkanlığı dolayısıyla Gafarova'yı tebrik ederek, İSİPAB 20. Konferansı'nın hayırlı sonuçlar vermesini temenni etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Umman Şura Meclisi Başkanı Al Maawali ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı kapsamında Umman Şura Meclisi Başkanı Khalid Hilal Al Maawali ile bir araya geldi.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda Umman'ın arabuluculuk konusunda önemli bir rol üstlendiğini, bu süreçte riskler ve tehditler altında kaldığını dile getirerek, ABD ile İran arasında İsviçre'de yürütülen müzakerenin olumlu sonuçlanması ve barışın kalıcı hale gelmesiyle bölgenin istikrara kavuşacağına inandığını belirtti.

İslam dünyasının, İsrail'in Gazze'de 3 senedir sürdürdüğü soykırımdan olduğu gibi bu savaştan da dersler çıkarması gerektiğini belirten Kurtulmuş, İslam dünyasının ve bölge ülkelerinin aralarındaki mezhebi, siyasi, fikri ve etnik farklılıkları bir kenara bırakarak ortak bir strateji etrafında bütünleşmesinin önemine dikkati çekti.

Kurtulmuş, İran'ın, Körfez ülkeleriyle arasındaki gerilimi azaltması ve normalleşmeyi sağlamasının bundan sonraki beklenti olduğunu ifade ederek, Körfezin geleceğinde Umman'ın da çok hayati rol oynayacağını belirtti.

Görüşmede, İSİPAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.