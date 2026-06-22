TBMM Başkanı Kurtulmuş, İSİPAB 20. Konferansı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, İSİPAB 20. Konferansı'nın, Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde 23-24 Haziran tarihlerinde Bakü'de düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, İSİPAB 20. Konferansı'na katılmak üzere yarın Azerbaycan'a gidecek Kurtulmuş'un, konferansta, insanlık cephesinin ortak davası Filistin'den İsrail'in insanlık suçlarına, İslam ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik ve parlamenter işbirliklerinden savaşlar ve krizler nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insan için uluslararası dayanışma çağrısına kadar çeşitli başlıklarda mesajlar vermesinin beklendiği bildirildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un katılımcı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştireceği de ifade edildi.