TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in saldırganlıklarının sona ermesi, dünya barışının garanti altına alınması demektir TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi, sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil dünya barışının garanti altına alınması demektir." dedi.