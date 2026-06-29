TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in saldırganlıklarının sona ermesi, dünya barışının garanti altına alınması demektir

Ali Kemal Akan
29 Haziran 2026•Güncelleme: 29 Haziran 2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "İttifak üyeliği çerçevesinde, bazı üyelerin uygulamaya devam ettikleri ambargoların son derece tek taraflı, anlamsız ve ittifakın ruhuna uygun olmadığı aşikardır." diye konuştu.
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