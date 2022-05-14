Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
1,971.80
BTC/USDT
28,856.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

SOLOTÜRK, Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Fikret Delal   | 14.05.2022
SOLOTÜRK, Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Havalimanı üzerindeki gösteri, yoğun ilgi gördü. Açılış için havalimanına gelen vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı

Benzer haberler

SOLOTÜRK, Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Rize-Artvin Havalimanı açıldı

Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı

Ovit Dağı Geçidi'nin 6 aydır kapalı olan kısmının açılması için çalışma yapılıyor

Ovit Dağı Geçidi'nin 6 aydır kapalı olan kısmının açılması için çalışma yapılıyor
Bakan Karaismailoğlu: Türk sivil havacılığı, küresel bir güç haline geldi

Bakan Karaismailoğlu: Türk sivil havacılığı, küresel bir güç haline geldi
Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

Rize-Artvin Havalimanı açılıyor