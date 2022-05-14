SOLOTÜRK, Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Rize
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Havalimanı üzerindeki gösteri, yoğun ilgi gördü. Açılış için havalimanına gelen vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.