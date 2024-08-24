Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,763.10
BTC/USDT
64,156.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

SOLOTÜRK, 30 Ağustos'ta İstanbul'da gösteri uçuşu yapacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 30 Ağustos'ta İstanbul'da gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
SOLOTÜRK, 30 Ağustos'ta İstanbul'da gösteri uçuşu yapacak

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul'da." ifadesi kullanıldı.

Gösteri uçuşunun Yenikapı Meydanı'nda saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabında "İstanbul" başlığıyla yer alan paylaşımda da F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerinin görüntülerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan’da “Balkanlar'da Avrupa: Ortak Bir Gelecek” Konferansı düzenlendi
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Adalet Bakanı Tunç: (Bakan Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialar) İstifa söylemleri kasıtlı bir yaklaşım
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi, İzmir Körfezi'nde incelemelerde bulunacak

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SOLOTÜRK, 30 Ağustos'ta İstanbul'da gösteri uçuşu yapacak

MSB'den Fırat Kalkanı Harekatı'nın 8. yıl dönümü mesajı

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 terörist, Habur'da hudut karakoluna teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 terörist, Habur'da hudut karakoluna teslim oldu
Türkiye ve Rusya'nın, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde birleşik kara devriyesi yeniden başlatıldı

Türkiye ve Rusya'nın, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde birleşik kara devriyesi yeniden başlatıldı
MSB'den Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yılına özel video klip

MSB'den Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yılına özel video klip
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet