SOLOTÜRK, 30 Ağustos'ta İstanbul'da gösteri uçuşu yapacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 30 Ağustos'ta İstanbul'da gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul'da." ifadesi kullanıldı.
Gösteri uçuşunun Yenikapı Meydanı'nda saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabında "İstanbul" başlığıyla yer alan paylaşımda da F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerinin görüntülerine yer verildi.
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SOLOTÜRK 30 Ağustos’ta İstanbul’da. https://t.co/loYPJtX2l5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2024