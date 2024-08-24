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İç Anadolu ve Akdeniz'deki bazı iller için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Adana, Mersin ve Osmaniye için sağanak uyarısında bulundu.

Fırat Taşdemir  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
İç Anadolu ve Akdeniz'deki bazı iller için sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas'ın güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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