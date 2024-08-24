İç Anadolu ve Akdeniz'deki bazı iller için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Adana, Mersin ve Osmaniye için sağanak uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas'ın güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.