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Burdur'da otobüs terminaline düşen midibüsteki 15 kişi yaralandı

Burdur'da otobüs terminalinin araç giriş yoluna düşen yolcu midibüsündeki 15 kişi yaralandı.

Yalçın Çelen, Hale Pak  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Burdur'da otobüs terminaline düşen midibüsteki 15 kişi yaralandı

Burdur

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 15 SA 379 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin araç giriş yoluna düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, midibüsteki 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın, midibüsün freninin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.


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