Bakan Uraloğlu "2025'te 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık, Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik. Bu yıl hedefimiz, Türkiye genelinde 270 milyon yolcu, İstanbul Havalimanı'mızda ise 90 milyon yolcuyu aşmak." dedi.

Bakan Uraloğlu: Havacılık alanında 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık Bakan Uraloğlu "2025'te 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık, Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik. Bu yıl hedefimiz, Türkiye genelinde 270 milyon yolcu, İstanbul Havalimanı'mızda ise 90 milyon yolcuyu aşmak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Başmüdürler Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde havaalanları konusunda cesur adımlar atıldığını vurgulayan Uraloğlu, "2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, pasif durumdaki 16 havalimanımızı silbaştan yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58'e çıkardık. Her sene ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtık ve havalimanı sayımızı burada bırakmayacağız, yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkarmış olacağız. Ayrıca yenilediğimiz ve yeni inşa ettiğimiz havalimanlarımız sayesinde uçaklarımızın iniş kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarımızda da dikkate değer bir yükseliş var. 2002'de sivil havacılığa hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha ekleyerek bugün 241 bin 400 metreye ulaştırdık. Yani bugün kara yoluyla Ankara Kızılay'dan Eskişehir merkeze ya da Çorum'a uzanan bir mesafeden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf : Raşit Aydoğan/AA

"247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık"

Uraloğlu, havacılık alanındaki bu altyapı gücünü diplomatik başarılarla da perçinlediklerine dikkati çekerek, 2003'te 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayısının bugün 175'e çıktığını bildirdi.

Dış hatlarda 50 ülkede 60 olan uçuş noktası sayısının bugün 133 ülkede 356 noktaya çıktığı bilgisini de paylaşan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"2002'de toplam 34,5 milyon yolcu taşırken 2025'te 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık, Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik. Bu yıl hedefimiz çok daha büyük, Türkiye genelinde 270 milyon yolcu, İstanbul Havalimanı'mızda ise 90 milyon yolcuyu aşmak. Bu büyük hedeflere ulaşmak için büyük bir özveriyle çalışmamız, bu süreçte verimliliği ve kaliteyi artırmamız, yenilikçi çözümler üretmemiz gerekiyor."

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda JETEX-İGA Genel Havacılık Terminal Binası'nın açılışının gerçekleştirildiğini ve bu stratejik yatırımla Türkiye'nin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da taçlandırdıklarını vurguladı.

Fotoğraf : Raşit Aydoğan/AA

Etimesgut Havalimanı'ndaki çalışmalar

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3 bin 750 metre uzunluğundaki üçüncü pistinin, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesinin ve tüm tamamlayıcı tesislerinin de bu yıl hizmete sunulduğunu hatırlatan Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı'nda yenileme ve genişletme çalışmalarının da büyük bir hızla devam ettiğini anlattı.

Uraloğlu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde de kullanılması planlanan havalimanına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyor, pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz. 160 bin metrekarelik yeni apron imalatımız, taksi yolları, Devlet Konukevi ve bağlantı yollarıyla birlikte toplam 600 bin metrekarelik kaplamalı imalatı tamamlamak üzereyiz. Etimesgut Havalimanı için gerek olmadığına yönelik bazı eleştiriler dile getirilse de tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak sadece hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanları dünya genelinde mevcut."

Bu modelin Fransa'da Paris Le Bourget, İngiltere'de Farnborough ve Biggin Hill ile ABD'deki Joint Base Andrews havalimanlarında uygulandığına dikkati çeken Uraloğlu, "Türkiye'nin de bölgesel güvenlik dinamikleri, yoğun diplomatik trafiği ve stratejik önemi nedeniyle böyle bir havalimanına ihtiyacı vardı. Bu noktada Etimesgut Havalimanı, hem askeri hem sivil kullanıma uygun modern yapısıyla, şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak yeni bağlantı yollarıyla Ankara ve Türkiye'nin havacılık kapasitesine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca NATO Zirvesi sonrasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi için eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapmaya devam edecektir." dedi.

Fotoğraf : Raşit Aydoğan/AA

"Türkiye'yi havacılığın global süper gücü yapacağız"

Bakan Uraloğlu, hava seyrüsefer hizmetlerinde de çok önemli bir kapasiteye ulaştıklarına işaret ederek, yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik hava sahasına 33'ü radar olmak üzere toplam 410 hava seyrüsefer yardımcı sistemiyle 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

Yerli ve milli teknolojilerde de büyük mesafe katettiklerini vurgulayan Uraloğlu, 18 Mayıs itibarıyla Antalya Havalimanı'nın ileri seviye hava trafik kontrol sistemiyle hizmet vermeye başladığını ve Avrupa hava trafik ağına bu ileri seviye konseptle entegre edilen ilk Türk havalimanı olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli gözetim radarını 2023'te Gaziantep’te faaliyete geçirdiklerini ve İstanbul, Ankara ve Erzincan'da yenilerini kurduklarını anlattı.

Türkiye'nin 58 havalimanının tamamının Sıfır Atık Belgesi'ne, 52'sinin ise Uluslararası Havalimanı Karbon Akreditasyonu Sertifikası'na sahip olduğunu belirten Uraloğlu, 27 Kasım 2025'te devreye alınan Serbest Rota Hava Sahası Uygulaması ile yakıt, zaman tasarrufu ve karbon salımında önemli azalma sağladıklarını aktardı.

Uraloğlu, tüm havalimanlarında ücretsiz wi-fi, birçok noktada su sebili, bebek bakım alanları, çocuk oyun alanları ve 42 havalimanında erişilebilirlik belgesiyle yolcu memnuniyetini en üst seviyeye çıkardıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Günümüzde teknoloji, sürdürülebilirlik, yapay zeka ve dijital dönüşüm havacılığı kökten değiştiriyor. Bu nedenle yer hizmetlerinden operasyonlara, yolcu deneyimine kadar her alanda dünyadaki en ileri trendleri yakalayıp ülkemize taşımak zorundayız. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin havacılık altyapısını daha güçlü, daha modern, daha güvenli ve daha yüksek kapasiteli hale getirecek çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Yenilikçi, çevreci, verimli ve mutlaka insan odaklı projelerle vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracağız. Birlikte çok daha büyük işler yapacağız. Birlikte Türkiye'yi havacılığın global süper gücü yapacağız."

Bakan Uraloğlu'nun açılış konuşmasının ardından DHMİ Başmüdürler Toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.