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Sivas’ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Sivas’ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Serhat Zafer   | 24.02.2023
Sivas’ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Sivas

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.19’da merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, şu anda kendilerine yansıyan bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Depremin il genelinde hissedildiğini belirten Öztürk, “Bir problem gözükmüyor. AFAD’a gelen bir ihbar yok, Gürün Kaymakamlığımıza gelen bir sıkıntı yok. Şu an yansıyan bir problem yok.” dedi.

Koordinatör olarak Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de sosyal medya hesabından, “Merkezi Gürün ilçemiz olan 4,7 şiddetindeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im her türlü afetlerden ülkemizi muhafaza eylesin.” paylaşımında bulundu.

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı da depremin ardından ilçede olumsuz bir durum olmadığını, kendilerine bu yönde herhangi bir ihbar gelmediğini kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi kapsamına alınan Gürün’de, 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı, 933 binanın ise az hasarlı veya hasarsız olduğu tespit edilmişti.

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