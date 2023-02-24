İstanbul'da özel okullarla ilgili deprem etüt ve analizi toplantısı yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki özel okulların deprem etüt ve analizleri konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel okul derneklerinin yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi.
İstanbul
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel okullarımızın deprem etüt ve analizleri gündemiyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Türkiye Özel Okullar Derneği, Tüm Özel Okullar Derneği ve Özel Eğitim Kurumları Derneği yöneticileriyle değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.