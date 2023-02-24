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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul'da özel okullarla ilgili deprem etüt ve analizi toplantısı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki özel okulların deprem etüt ve analizleri konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel okul derneklerinin yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Mücahit Türetken   | 24.02.2023
İstanbul'da özel okullarla ilgili deprem etüt ve analizi toplantısı yapıldı

İstanbul

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel okullarımızın deprem etüt ve analizleri gündemiyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Türkiye Özel Okullar Derneği, Tüm Özel Okullar Derneği ve Özel Eğitim Kurumları Derneği yöneticileriyle değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

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