Dolar
33.09
Euro
35.95
Altın
2,368.87
ETH/USDT
3,259.40
BTC/USDT
66,975.00
BIST 100
10,922.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Siberağ-2" operasyonlarında 41 ilde 82 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarına yönelik 41 ilde düzenlenen "Siberağ-2" operasyonlarında 82 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
"Siberağ-2" operasyonlarında 41 ilde 82 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonların çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarına yönelik düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği suçuna yönelik yakalanan 80 kişiye ilişkin operasyonların NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi) ve Child Protection System (Çocuk Koruma Sistemi) gibi uluslararası bağımsız kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar sonucu gerçekleştirildiğini anlattı.

Operasyonlar kapsamında Elazığ'da yakalanan bir şüphelinin, sosyal medya üzerinden vatandaşlara ait kişisel verilerin satışını yaparak haksız kazanç sağladığının tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, Bingöl'de yakalanan diğer şüpheli hakkında ise yasa dışı bahis nedeniyle işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2024-ALES/2 pazar günü yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi
Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de
"Siberağ-2" operasyonlarında 41 ilde 82 şüpheli yakalandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

"Siberağ-2" operasyonlarında 41 ilde 82 şüpheli yakalandı

"Siberağ-2" operasyonlarında 41 ilde 82 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Tarih, zalimlerin zulmünü de çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak

DEAŞ'a yönelik "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

Moskova'daki terör saldırısının faili Serebriakov, Bodrum'da yakalandı

Moskova'daki terör saldırısının faili Serebriakov, Bodrum'da yakalandı
"Kuyu-12" operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'si tutuklandı

"Kuyu-12" operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'si tutuklandı
Bakan Yerlikaya'dan Mersin'de terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atan şüphelilerle ilgili açıklama

Bakan Yerlikaya'dan Mersin'de terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atan şüphelilerle ilgili açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet