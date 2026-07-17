Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen "Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" kitaplarından oluşan üçlemesinin genişletilmiş ve güncellenmiş baskıları, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığına teslim edildi.

Anadolu Ajansının "Gazze üçlemesi" UCM Savcılığına teslim edildi Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen "Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" kitaplarından oluşan üçlemesinin genişletilmiş ve güncellenmiş baskıları, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığına teslim edildi.

Kitaplar, UCM Savcılığının mahkemeye ulaşan delil niteliğindeki materyallerin kayda geçirilmesi, tasnifi ve soruşturma dosyalarıyla eşleştirilmesinden sorumlu Delil ve Keşif İdaresi Birimine (Evidence and Discovery Management Unit) iletildi.

Daha önce ilk baskısı UCM'ye ulaştırılan "Kanıt"ın yanı sıra yapılan son teslimatla üçlemenin tamamı, en güncel baskılarıyla Savcılık makamlarının elinde bulunuyor.

"AA Gazze Üçlemesi"nde (AA Gazatrilogy) neler işlendi?

"Kanıt", İsrail ordusunun Gazze'deki soykırımını AA'nın sahadaki habercilerinin sarsıcı fotoğraf ve görüntülerinden oluşan somut delillerle belgeliyor, İsrail yönetiminin suç kaydını ortaya koyuyor.

10. baskısı çıkan kitapta, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki İsrail ordusunun Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırılarının, 1948'deki Büyük Felaket'ten (Nekbe) bu yana tanık olunan en büyük yıkıma ve can kaybına yol açtığı, aralıksız devam eden saldırılar sırasında uluslararası hukuk ilkeleri ve savaş hukuku prensiplerinin birçok kez ihlal edildiği belirtildi.

Kitap bir yönüyle Gazze'de yaşananlara dair aksi halde dünyanın hiçbir şekilde haberdar olamayacağı ilk elden tanıklıklar sunarken; bir yönüyle de Netanyahu yönetiminin işlediği suçlara karşı uluslararası platformlardaki adalet arayışlarına kılavuzluk edecek referans çalışma niteliği taşıyor.

"Tanık" soykırımın ardındaki insan hikayelerine odaklanıyor

"Tanık", İsrail yönetiminin soykırımını birinci elden şahitlikler aracılığıyla kayıt altına alıyor, soykırımın unutturulmaması için tarihe tanıklık ediyor.

4. kez baskıya giren kitap, Netanyahu yönetiminin Gazze Şeridi'nde artık soykırım düzeyine varan savaş suçlarına karşı uluslararası platformlardaki adalet arayışlarına temel teşkil eden "Kanıt"ın ardındaki insan hikayelerine odaklanıyor.

Büyük ölçüde Filistinli ve Türk gazetecilerin, kısmen de savaş şartlarında ulaşılabilen toplumun farklı kesimlerinden fertlerin şahitlikleriyle şekillenen "Tanık", bir yönüyle de bu trajediye engel olmak bir yana onu görmezden gelen, hatta siyasi koruma sağlayan çevreler adına bir utanç tablosunu çerçeveliyor.

"Sanık" ile suç dosyası tamamlanıyor

AA'nın "Kanıt" ve "Tanık"tan sonra Gazze soykırımına dair üçlemenin son halkası olarak yayımladığı "Sanık" ile İsrail'in Gazze'deki suç dosyası bütün unsurlarıyla tamamlanmış oluyor.

Kitap, öncelikle Gazze'deki şiddet ve yıkımdan birinci derecede sorumlu olan Netanyahu yönetimine odaklanıyor; bazıları İsrail yasalarına göre de suçlu olan fanatik isimlerden teşekkül etmiş bu yönetimin, çocukların öldürülmesini, sivil halka ait meskenlerin yerle bir edilmesini, ağaçların yakılmasını dahi bir kazanım ve zafer olarak gören hastalıklı zihniyetini ortaya koyuyor.

Sağladıkları askeri ve siyasi destekle Netanyahu hükümetinin katliam makinesini işler halde tutan, politikadan iş dünyasına, akademiden kültür sanat dünyasına kadar soykırımla doğrudan ve dolaylı bağlantısı olan bütün çevreleri, bir gün bu utançla yüzleşerek hesap verecekleri umudu ve kararlılığıyla kayda geçiriyor.

AA fotoğrafları UAD'de delil olmuştu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in aleyhine açtığı soykırım davasında, AA'nın İsrail güçlerinin Gazze'de işlediği soykırımı kanıtlayan ve üçlemede yer alan fotoğrafları da delil olmuştu.

Güney Afrikalı avukatlar, mahkemedeki duruşmalar sırasında AA muhabirlerinin çektiği ve İsrail'in Gazze'de soykırım niyetiyle hareket ettiğini gösteren fotoğraflarla sunumlarını yapmış, bu fotoğraflar duruşma sırasında salondaki ekranlara yansıtılmıştı.