SGK müdürlüklerinde EYT'lilerin yoğunluğu sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine yönelik açıklaması sonrası SGK hizmet birimleri önünde başvuru yoğunluğu ikinci gününde de devam ediyor.
Ankara
EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binalarına gelmeye başladı.
Kırklareli
Kırklareli SGK İl Müdürlüğüne gelenler buradaki görevlilerden EYT kapsamı, pirim sayıları ve çalışma süreleri gibi konularda bilgi aldı.
Kent sakinlerinden Tuğrul Us, AA muhabirine, EYT düzenlemesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Düzenlemeden dolayı ailesinin de sevinç yaşadığını aktaran Us, "Hiç tahmin etmiyordum böyle olacağını. Yıllardır sigorta ödedim, 1996 girişliyim, 6 bin 350 gün primim var. Heyecanlandım, çok heyecanlandım. Hayal bile edemezdik 58-60 yaşı bekliyordum. Herkesten Allah razı olsun. Vatana, millete, herkese hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
Edirne ve Tekirdağ
Edirne SGK İl Müdürlüğü önünde de yoğunluk oluştu. Askerlik ve doğum borçlanmasını yapmak isteyenler, kuruma başvuruda bulundu.
SGK İl Müdürlüğü önünde bekleyenlerden Ali Akdemir, EYT düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeni yılla birlikte emekliliğe ilk adımı atıyoruz. Her şey hayırlı olur inşallah. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.
Tekirdağ SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar da EYT düzenlemesinde merak ettikleri konular hakkında görevlilerden bilgi aldı, askerlik ve doğum borçlanması için başvuru yaptı.
İzmir
Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayısını öğrenmek isteyenler, erken saatlerden itibaren Konak'taki SGK hizmet binaları önüne geldi.
Sıranın kendisine gelmesini bekleyenler, görevlilere borçlanma ve emeklilikle ilgili sorular sordu, bazıları da dilekçe verdi.
Türkan Süngeriçli, AA muhabirine açıklanan karardan çok memnun olduğunu belirterek, "Yılım dolu, yaşım dolu, yaş sorunum yok, çok mutlu oldum, çok sevindim." dedi.
Kasiyer olarak çalışan Nuran Gülseren ise bu kararı yıllardır beklediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından büyük bir sevinç yaşadığını ifade ederek, eksik gün ödemesi için SGK'ya başvurduğunu söyledi.
Doğum borçlanması için dilekçe veren Halime Çakır da 1995 yılında sigorta girişi olduğunu yaşa takılmadığı için çok sevindiğini söyledi.
Çakır, "Çok memnunuz. Ben de yararlanmak istiyorum. Yaşa da takılmadık. Çok sevindik. Yine çalışmaya devam edeceğim tabii. Bekliyorduk ama yaşa takılmamak büyük bir sürpriz oldu." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.