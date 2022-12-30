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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
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Polislerin şartlarını iyileştirecek yeni düzenlemeler yolda

Polis Teşkilatına yönelik yapılacak düzenlemelerle kılık kıyafetten maaş artırımına kadar iyileştirmeler planlanıyor.

Yusuf Soykan Bal, Sertaç Bulur   | 30.12.2022
Polislerin şartlarını iyileştirecek yeni düzenlemeler yolda

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Müzesi Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen "81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada polis teşkilatına yeni düzenlemeler getirildiğini açıkladı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, söz konusu düzenlemeler polis teşkilatına "müjde" niteliği taşıyor.

Buna göre, bazı birimlerde çalışan personelin yüzde 46'dan yüzde 52'ye çıkarılan fazla çalışma ücreti, tüm teşkilatta uygulanarak maaşlarda artış sağlanacak.

Mazerete dayalı yüzde 20'lik kota ile personelin büyükşehir olan nüfus iline atanabileceği yönünde çalışmalara başlanacak.

Hızlı tren, müze gibi imkanlardan emniyet teşkilatı personelinin de indirimli olarak faydalanması sağlanacak.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel üniformalar personelin ihtiyaçları doğrultusunda revize edilecek ve kadın personele her yıl 2 adet kargo pantolon verilecek.

Kurum psikologlarına hizmet binaları dışında yer temin edilecek. Ayrıca birim dışından psikolog desteği sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılan sınavlarda görev başına değil, oturum başına ücretlendirme ile ilgili çalışmalara başlanacak.

Personelin lojman ihtiyacını karşılamak amacıyla vardiya evleri ve Polsan TOKİ işbirliği ile projelere ağırlık verilecek. Müşteki olan personele ve ailesine hukuki destek sağlanacak ve avukat temin edilecek.

Emekli emniyet hizmeti sınıfı tüm personel özel günlerinde unutulmayacak, sosyal aktiviteler iller aracılığı ile düzenlenecek.

Ayrıca, bu düzenlemelerle polisler kılık kıyafet yönetmeliğine uygun şekilde resmi kıyafet giyerken bıyık bırakabilecek ve yıllık izinlerinin tümünü kullanmaya teşvik edilecek.

81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare Toplantısı her yıl tekrarlanacak.

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