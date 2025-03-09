Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,175.10
BTC/USDT
85,841.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

SGK hileli boşanmaları takibe aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024'te yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişiyi tespit etti.

Özcan Yıldırım  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
SGK hileli boşanmaları takibe aldı

Ankara

SGK, kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve diğer usulsüzlüklere yönelik denetimlerini, sayısı 3 bini bulan denetmenlerce yürütmeye devam ediyor.

Geçen yıl kayıt dışı istihdamla mücadele için 124 bin 982, sahte iş yeri ve sahte sigortalılığa yönelik ise 12 bin 684 iş yerini denetleyen kurum, hileli boşanmalara karşı da çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 2 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 404 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi.

Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı, SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için gerekli adım atıldı.

94 binden fazla kişinin sigortası iptal edildi

SGK'nin 2024'teki denetimlerinde, 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu ortaya çıkarılırken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen toplam 94 bin 740 kişinin sigortası iptal edildi.

Kayıt dışı istihdam nedeniyle söz konusu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira ceza kesildi.

İş yerlerinin ve çalışanların sosyal güvenlik sistemine kazandırılması kapsamında ise 21 bin 634 kişinin sigortalılığı ile 518 iş yerinin tescili sağlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal, ön şartsız silah bırakmalı
Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi 2 ayda yaklaşık 65 bin ziyaretçiyi ağırladı
Sarıkamış Belediyesi, yatalak, hasta ve çadıra gelemeyeceklerin iftar yemeğini evlerine götürüyor
Hırsızlığı haber vermeyen çalışanın işten çıkarılması "haklı fesih" sayıldı
SGK hileli boşanmaları takibe aldı

Benzer haberler

SGK hileli boşanmaları takibe aldı

SGK hileli boşanmaları takibe aldı

Kadınların çalışma hayatındaki yeri desteklerle daha da güçleniyor

SGK'nin geri ödeme listesine 5 kanser ilacı daha alındı

Son 2 ayda yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerine 326 bin 472 işlem yapıldı

Son 2 ayda yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerine 326 bin 472 işlem yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 1,3 milyonu aşkın gıda denetimi yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 1,3 milyonu aşkın gıda denetimi yaptı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet