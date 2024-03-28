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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, kabri başında anıldı

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, vefatının 9. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Erol Değirmenci  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, kabri başında anıldı

İstanbul

Terör örgütü DHKP/C üyeleri tarafından 31 Mart 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan makam odasında şehit edilen Kiraz için kabri başında tören düzenlendi.

Anma törenine, şehit Savcı Kiraz'ın yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, hakim ve savcılar katıldı.

Kiraz'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra ziyaretçiler, şehit savcının babası Hakkı ve annesi Saadet Kiraz ile sohbet etti.

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