Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.
Diyarbakır
Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1669'uncu gününde sürüyor.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 7 yıldır haber alamadığını söyledi.
Evlatlarının ellerinden alındığını belirten Elhaman, "Kararlıyız, evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Anneler olarak buradayız. 20 yıl da geçse eylemimizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.
Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Anne Bedriye Uslu ise oğlu Mahmut'a kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceğini belirtti.
Uslu, "Kararlıyım, oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğlumun peşini bırakmıyorum. Oğlumu çok özledim." ifadelerini kullandı.