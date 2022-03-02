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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Savaş en çok hasta, yaşlı ve çocukları vuruyor

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'daki savaş daha çok hastanede tedavi gören hastaları olumsuz etkiliyor.

Hakan Mehmet Şahin   | 02.03.2022
Savaş en çok hasta, yaşlı ve çocukları vuruyor Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin / AA

Edirne

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu ülkeden tahliye edilen gruplar arasında savaş mağduriyetini daha çok hissedenler hasta, yaşlı ve çocuklar oluyor.

Odessa'da hastanede yoğun bakımdayken zorunlu olarak taburcu edilen 80 yaşındaki Mahire Memedov da bu mağdurlardan biri.

Ülkeden tahliye edilen gruplarla Hamzabeyli Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan Memedov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Odessa kentinde yoğun bakımda tedavisi devam ederken, savaş nedeniyle taburcu olmak zorunda kaldığını söyledi.

Çok zor bir yolculuk geçirdiğini, hasta olduğu için konuşmakta zorluk çektiğini ifade eden Memedov, "Ama çok şükür buradayız. Türkiye'deyiz. çok teşekkür ederim. Hasta olduğum için konuşamıyorum. Allah razı olsun hepinizden" dedi.

Memedov'un kızı Arife Duman, Odesa'da İngilizce öğretmenliği yaptığını, savaşın çıkmasıyla hastaneden annesini de alarak Türkiye'ye geldiklerini ifade etti.

Annesinin tedavisi tamamlanmadan hastaneden almak zorunda kaldıklarını anlatan Duman, "Annem hastanede ağır yatıyordu, acil taburcu etmek zorunda kaldık. Ben hastaneye geldiğimde 'biz bütün hastaları taburcu ediyoruz' dediler. Hastaneyi askerler için boşaltmamız gerektiğini söylediler." dedi.

Yolculukları boyunca Türk konsolosluklarının kendilerine gösterdikleri alakadan çok memnun olduklarını vurgulayan Duman, yetkililere teşekkür etti.

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