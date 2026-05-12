Sarıyer'de yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

Adnan Menderes Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsünde Kilyos mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yolun kenarına çekerek durdurdu.

Büyüyen alevler yol kenarındaki yeşil alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın çekilmesinin ardından açıldı.