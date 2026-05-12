Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Trakya'da beklenen gök gürültülü sağanağın, Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta yerel kuvvetli sağanak etkili olacak.

Yağışlar sırasında yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığından 16 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Trakya kesimindeki 16 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre bugün Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Trakya kesiminde beklenen gök gürültülü sağanağın, Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.