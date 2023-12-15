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Şanlıurfa'da bulunan yavru aslan koruma altına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazide bulunan yavru aslan, koruma altına alındı.

Cuma Sarı  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Şanlıurfa'da bulunan yavru aslan koruma altına alındı

Şanlıurfa

Siverek-Şanlıurfa kara yolu 5. kilometresinde yol kenarında yavru aslan görüldüğü yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, söz konusu bölgede arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Bölgede dedektör köpeklerle yapılan arama sırasında, yavru aslana ulaşıldı.

Hayvan Durum İzleme (Haydi) ekiplerince korumaya alınan yavru aslan, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yorgun ve bitkin halde olduğu görülen yavru aslanın kim tarafından bırakıldığının tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

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