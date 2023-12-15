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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Zafer Göder  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon başladı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezindeki 5 otelden 2'si hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kar tatilini erken yapmak isteyenler, yapay karlama sistemleriyle kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu pistlerde kayak yaptı.

Sezonun ilk gününde pistlerde yoğunluk görülmezken, hafta sonu ve gelecek hafta etkili olacağı öngörülen kar yağışıyla Kartalkaya'ya daha çok tatilcinin gelmesi bekleniyor.

Kayak merkezinde bulunan 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere, kayak sezonunu bugün itibarıyla açtıklarını söyledi.

Pistlerde yaklaşık 1 metre kar olduğunu aktaran Avcı, "Pistlerimizi hazır hale getirdik. Kayakçı memnuniyeti açısından gece de yapay karlama yapıyoruz. Sabah pistler hazır karlı oluyor." şeklinde konuştu.

Avcı, otellerine misafir girişlerinin başladığını dile getirerek, "Otel doluluklarımız beklediğimizin üzerinde. Talep gelmeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki hafta sonu güzel bir karla pistlerimizi genişleterek tamamını açmış oluruz." dedi. 

Geçen sezon hayata geçirdikleri tüm pistlerin birleştirilmesi uygulamasıyla bölgede bulunan diğer 3 otelle görüştüklerini kaydeden Avcı, "Daha henüz netlik kazanmadı. Önümüzdeki hafta diğer otellerin pistlerinin açılmasıyla görüşmelerimizi tamamlayacağız. Umarım geçen sezon olduğu gibi tüm pistleri birleştirip kayakseverlerin kullanımına sunarız." ifadelerini kullandı.

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