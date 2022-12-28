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Sakarya'da ormancılar yılbaşı öncesi çam nöbetinde

Sakarya'da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde ağaç kesimini önlemek amacıyla nöbet tutuyor.

Mehmet Karakaş   | 28.12.2022
Sakarya'da ormancılar yılbaşı öncesi çam nöbetinde Fotoğraf: Mehmet Karakaş/AA

Sakarya

Yeni yıla sayılı günler kala il genelinde kaçak kesimleri önlemek amacıyla orman sahalarında denetimler artırıldı.

Yaklaşık 300 personel, çam ağacı kesimini engellemek için ormanlık alanlarda 7/24 esasına göre devriye gezerek önlem alıyor.

Ekipler ormanlık alanları dronla gözetlerken, ağaçlara da fotokapan yerleştiriyor.

"Çam ağaçları düşük maliyetle fidanlıklardan temin edilebilir"

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, AA muhabirine, çam ağaçlarının yılbaşında süslenmek için kesilmesini önlemek amacıyla koruma planı yaptıklarını söyledi.

Daha önce yaptıkları planlara ek olarak da çalışma yürüttüklerini belirten Polat, "7/24 ormanlarda dron ve fotokapan kameralarla 300 personelle devriye gezerek, genç fidanlarımızın kesilmesini engelliyoruz. Diğer koruma faaliyetlerimize de bir yandan devam ediyoruz." dedi.

Polat, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için fidanlıklarda düşük maliyete satış yaptıklarını, çam fidanlarının buralardan yasal yollardan temin edilebileceğini kaydetti.

Çam ormanlarından fidanların sökülmesinin yasak olduğunu ve bunun yasal müeyyide gerektirdiğini vurgulayan Polat, "Buralarda kameralara ve fotokapanlara yakalanma ihtimalleri yüksektir. O yüzden şimdiden vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bu alanlarda kolluk kuvvetleriyle 7/24 devriye geziyoruz, nöbet tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraklı Orman İşletme Şefi Hasan Topçu da yılbaşı öncesi ormanlarda çamların usulsüz kesilmemesi için devriye ekiplerinin çalışmalarını artırdığını dile getirdi.

Gerek teknolojik aletler gerekse orman muhafaza memurlarıyla ormanların güvenliğini sağladıklarını anlatan Topçu, "Ormanlarımızda fotokapanlar kuruyoruz, dron uçuruyoruz, havadan kontrollerimizi de yapıyoruz. Bizler de gerek yaya olarak gerek araçlarla ormanlarımızda devriyelerimizi yapıyoruz, nöbetlerimizi tutuyoruz." şeklinde konuştu.

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